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Немец воссоздал парад из наборов Playmobil

Немец воссоздал парад из наборов Playmobil

Запрет уличных мероприятий не может отменить праздник. Это доказала немецкая семья из Бонна. Она воссоздала традиционный..

Дата загрузки: 2021-02-18

Запрет уличных мероприятий не может отменить праздник.
Это доказала немецкая семья из Бонна. Она воссоздала традиционный карнавал «Розенмонтаг» с помощью игрушечных наборов Playmobil.
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