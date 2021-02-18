Немец воссоздал парад из наборов Playmobil
Запрет уличных мероприятий не может отменить праздник. Это доказала немецкая семья из Бонна. Она воссоздала традиционный..
Дата загрузки: 2021-02-18
Запрет уличных мероприятий не может отменить праздник.
Это доказала немецкая семья из Бонна. Она воссоздала традиционный карнавал «Розенмонтаг» с помощью игрушечных наборов Playmobil.
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Это доказала немецкая семья из Бонна. Она воссоздала традиционный карнавал «Розенмонтаг» с помощью игрушечных наборов Playmobil.
Короткая ссылка на эту страницу: