Сотрудник ВОЗ: Китай отказался предоставлять данные о ранних случаях COVID

Китай отказался передавать Всемирной организации здравоохранения подробные данные о первых случаях COVID-19. Об этом сказал член..

Китай отказался передавать Всемирной организации здравоохранения подробные данные о первых случаях COVID-19. Об этом сказал член команды расследователей от ВОЗ. Он находится в составе группы, которая пытается определить истоки происхождения пандемии.

По словам австралийца Доминика Двайера, эксперта по инфекционным заболеваниям, команда запросила данные о 174 случаях заболевания в городе Ухань в декабре 2019 года. Однако команде предоставили только краткий обзор необходимой информации.

[Доминик Двайер, член команды по расследованию от ВОЗ]:

«В идеале, нужно тщательно проверять каждого пациента. Мы называем это составлением построчного списка. Это стандартная практика при расследовании вспышки. В данном случае китайцы дали нам только итоговые данные. Мы хотели бы получить всю информацию, но её пока не предоставили».

По словам Двайера, необходимые данные имеют критически важное значение, поскольку только половина из тех 174 заболевших посещала рынок морепродуктов в Ухане. А именно его считают местом зарождения эпидемии.

Белый дом в субботу выразил «глубокую озабоченность» по поводу отчёта ВОЗ о COVID-19 в Китае. Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан призвал Китай предоставить данные самых первых дней вспышки.

В своём заявлении он сказал, что отчёт обязательно должен быть независимым и не подвергаться «изменениям со стороны правительства Китая».

Расследование ВОЗ проходит с задержками и на фоне опасений, что Пекин предоставляет экспертам неполную информацию. Ранее Вашингтон обвинял Китай в сокрытии масштабов первоначальной вспышки.

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