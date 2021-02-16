Главой ВТО стала кандидат, которую не поддерживала администрация Трампа

[Нгози Оконджо-Ивеала, гендиректор ВТО]:

«Я всегда говорю людям, что важно иметь способности, чтобы добиваться результатов. Другими словами, если ты первая женщина и первая африканка, но при этом результатов не добиваешься, то в этом нет никакого смысла. Я буду добиваться результатов».

Бывший министр финансов Нигерии Нгози Оконджо-Ивеала объявлена генеральным директором Всемирной торговой организации (ВТО). Она стала первой женщиной и первой африканкой на этой должности.

Ранее администрация Байдена поддержала кандидатуру Оконджо-Ивеалы, чем завершила многомесячное противостояние за главную должность в организации. Конкуренткой Нгози Оконджо-Ивеалы была южнокорейский министр торговли Ю Мён Хи. Однако она сняла свою кандидатуру, свободив нигерийке дорогу.

При этом ВТО оставалась без генерального директора с августа прошлого года, когда с должности ушёл бразилец Роберту Азеведу.

Кандидатура Оконджо-Ивеалы стала единой позицией стран-членов ВТО. Однако администрация Дональда Трампа отказывалась поддержать её из-за нехватки у нигерийки опыта в международной торговле.

Стоит отметить, что ВТО давно обвиняют в том, что она превышает свои полномочия во время решения споров и создаёт несправедливые правила. Это началось задолго до президентства Трампа. При администрации Обамы Вашингтон начал блокировать избрание судей в апелляционный орган ВТО, который включает семь членов. С 2016 года Соединённые Штаты блокировали любые новые назначения, из-за чего организация не могла разрешать торговые споры.

Вашингтон также неоднократно выражал недовольство неспособностью ВТО пресечь нечестные торговые практики Китая. США представили в организацию около двух десятков исков в отношении Пекина. Они касаются вопросов субсидирования, барьеров на внутреннем китайском рынке и нечестного применения правил о защите интеллектуальной собственности.

Байден обещает использовать более многосторонний подход в решении споров. Однако неясно, как его администрация сможет решить укоренившиеся проблемы ВТО.

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