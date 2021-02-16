В Греции прошёл сильнейший за 12 лет снегопад

На Грецию обрушился сильнейший за последние 12 лет снегопад. Погодный катаклизм вызвал отключение электроэнергии и транспортный..

На Грецию обрушился сильнейший за последние 12 лет снегопад.

Погодный катаклизм вызвал отключение электроэнергии и транспортный коллапс. Многие жители с трудом могли выбраться из собственных домов.

[житель Капандритиона]:

«Я не видел такого лет 10-12. Много снега. Здесь у нас сугробы до 50 сантиметров, а там дальше – до метра».

Холодный фронт стоит в стране уже несколько дней. На севере Греции похолодало до минус 20. Снегопад прошёл даже в Афинах, где ещё в январе люди купались, наслаждаясь необычно тёплой погодой в плюс 30.

В ряде регионов ураганный ветер повалил деревья. Перебои с подачей электричества наблюдаются по всей материковой части Греции, а также на островах у её восточного побережья.

Пожарные службы сообщают, что шесть человек пришлось спасать.

Перекрыты некоторые автомагистрали. На них работает снегоуборочная техника. Власти призывают граждан воздержаться от ненужных поездок.

Холодный фрон продержится в регионе до среды. Он движется в южном направлении и должен достигнуть средиземноморского острова Крит.

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