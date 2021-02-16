Почти 500 чиновников Перу тайно вакцинировались от коронавируса

В Перу почти 500 человек, в том числе высокопоставленные чиновники, тайно привились от COVID-19. Они использовали..

В Перу почти 500 человек, в том числе высокопоставленные чиновники, тайно привились от COVID-19. Они использовали препарат китайской фирмы Sinopharm. Это произошло за несколько месяцев до начала официальной кампании вакцинации.

Скандал разразился после признания экс-президента Мартина Вискарры. Он сообщил, что ему и его жене сделали прививку от коронавируса ещё в октябре. Тогда он ещё был у власти. При этом администрация Университета Каетано Эредии подтвердила, что ни экс-президент, ни его супруга не входили в число 12 тысяч добровольцев, участвовавших в клинических испытаниях вакцины Sinopharm.

Помимо Вискарры и его жены, вакцинировались министр здравоохранения Пилар Массетти и глава МИД Элизабет Астете. После того как об этом стало известно, обе чиновницы подали в отставку.

[Франсиско Сагасти, временный президент Перу]:

«Мы возмущены и глубоко огорчены тем, что люди, которые входили в наше переходное правительство, не выполнили долг госслужащих и не сохранили верность председателю Совета министров и мне».

Клинические испытания вакцины Sinopharm в Перу начались в сентябре прошлого года. Известно, что Китай дополнительно поставил более 3000 доз для персонала, который проводил исследования. По словам временного президента Перу Франсиско Сагасти, чиновники воспользовались своим положением, чтобы привиться от «ковида».

Между тем Сагасти обещает, что инцидент не повлияет на договор с компанией Sinopharm. В начале января власти Перу заключили соглашение на закупку 38 миллионов доз китайской вакцины.

В начале февраля прибыла первая партия из 300 тысяч доз, и в стране началась вакцинация. На первом этапе прививают медицинских работников. Также уже вакцинировался и временный президент.

В Перу с марта прошлого года выявили более одного миллиона 200 тысяч случаев COVID-19. Умерли почти 44 тысячи человек, в том числе – более 300 врачей и 125 медсестёр.

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