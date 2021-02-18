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Раковина возрастом 18 тыс. лет оказалась музыкальным инструментом

Раковина возрастом 18 тыс. лет оказалась музыкальным инструментом

Уникальное открытие археологов во Франции. Они выяснили, что морская раковина, обнаруженная в одной из доисторических пещер,..

Дата загрузки: 2021-02-18

Уникальное открытие археологов во Франции. Они выяснили, что морская раковина, обнаруженная в одной из доисторических пещер, на самом деле – музыкальный инструмент. При этом его признали самым древним в своём роде в мире. Более того, на нём даже удалось поиграть.
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