Раковина возрастом 18 тыс. лет оказалась музыкальным инструментом
Уникальное открытие археологов во Франции. Они выяснили, что морская раковина, обнаруженная в одной из доисторических пещер,..
Дата загрузки: 2021-02-18
Уникальное открытие археологов во Франции. Они выяснили, что морская раковина, обнаруженная в одной из доисторических пещер, на самом деле – музыкальный инструмент. При этом его признали самым древним в своём роде в мире. Более того, на нём даже удалось поиграть.
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