Пёс вернулся домой после того, как его похоронили

Машина сбила джек-рассел-терьера Магси возле дома в штате Мэрилэнд. Когда хозяин собаки Гленн Мэлони поднял Магси, тот не подавал признаков жизни. Мужчина думал, как сказать детям, что собака мертва.
Гленн не хотел, чтобы дети увидели мёртвую собаку, и закопал её. Вечером отец сказал детям о гибели собаки, и все вышли провести церемонию прощания с 4-летним Магси.
На следующий день в 5:30 утра вся семья проснулась от царапанья в дверь. Открыв её, Гленн увидел Магси, виляющего хвостом. Мужчина даже посмотрел на собачий жетон, чтобы убедиться, что перед ним его собака. Пёс был в грязи, глаза налиты кровью, но он был бодрым.
Когда обратились за консультацией к ветеринару, то тот предположил, что после аварии пульс у пса был настолько слабым, что казалось, он мёртв.
Джек-рассел-терьеры – охотничьи собаки, которые, залезая в норы, выгоняют лисиц. Оказавшись под землёй, у Магси сработал инстинкт: он стал рыть, пока не выбрался наружу. С момента аварии днём и появлением Магси утром прошло 14 часов.