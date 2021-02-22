Кровельщики Парижа хотят включения своего мастерства в список ЮНЕСКО

Парижские кровельщики каждый день поднимаются наверх, чтобы ремонтировать цинковые крыши города. Теперь же они хотят признания:..

Парижские кровельщики каждый день поднимаются наверх, чтобы ремонтировать цинковые крыши города. Теперь же они хотят признания: призывают ЮНЕСКО добавить их ремесло в список нематериального культурного наследия.

Местные жители называют их оцинковщиками. В Париже работает около 500 таких мастеров.

[Матье Гинаман, кровельщик]:

«Думаю, что это искусство, и его нужно признать официально, поскольку профессия исчезает».

Заявку на включение в список уже отправили в Министерство культуры Франции. Затем министр должна будет выбрать главного кандидата и в марте назвать его президенту страны. Два другие претендента – это искусство создания багетов и фестиваль вина в городе Арбуа.

Крыши в таком виде появились в Париже в 1850 году, когда Наполеон III попросил барона Жоржа Эжена Османа провести реновацию архитектуры столицы. Осман и придумал заменить обычную шиферную плитку на цинк, который был дешевле и легче.

С тех пор такие крыши стали изюминкой Парижа. Сегодня около 75-80% всех крыш в городе покрыты цинком. Впрочем, в будущем это может измениться – из-за архитектуры современных зданий, а также из-за того, что молодые люди всё реже выбирают для себя профессию кровельщика.

[Оливье Буало Дескамп, член комиссии ЮНЕСКО]:

«Это недооценённое ремесло, и статус ЮНЕСКО всё прояснит. Это похоже на титул, золотую медаль. Она заставит признать эту профессию искусством. Для меня это уже искусство».

В список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, к примеру, также входят древние технологии производства плоского хлеба в Иране и Казахстане, искусство создания неаполитанской пиццы, а также традиция пивоварения в Бельгии.

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