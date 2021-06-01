Из Оймякона в Москву: двое якутов отправились в поход на лошадях

Два коневода Дугуйдан и Мичил добираются на якутских лошадях до Москвы. В феврале они покинули село..

Два коневода Дугуйдан и Мичил добираются на якутских лошадях до Москвы. В феврале они покинули село Оймякон, которое считается одним из Полюсов холода. Цель путешествия – доказать, что лошади якутской породы самые выносливые.

[Мичил Неустроев, коневод]:

«Якутская лошадь знаменита тем, что она на вольном выпасе постоянно, в конюшнях не нуждается. У нас в Оймяконе до минус 70 доходит зимой, летом – до плюс 30, то есть диапазон почти 100 градусов. И всё это время на вольном выпасе. То есть животные почти дикие».

Коневоды сделали первую остановку в Якутске, преодолев 950 километров.

[Мичил Неустроев, коневод]:

«Холод был первым испытанием. Сейчас уже потеплело».

В Якутске путешественники сделали тесты на COVID-19 и оформили документы, которые необходимы для продолжения похода. Теперь от Москвы коневодов отделяет примерно 9500 километров. Они рассчитывают добраться до столицы к маю будущего года.

[Дугуйдан Винокуров, коневод]:

«Сейчас наша цель – Москва. И другая цель – после Москвы добраться до Питера. Говорят, что якутская лошадь дошла из Благовещенска до Питера. Её похоронили в Царском селе. Хотим там побывать».

Изначально коневоды собирались завершить конный поход в Лондоне, но из-за пандемии трудно пересекать границы. Однако, путешественники всё же надеются добраться и до Западной Европы.

Якутские лошади хорошо переносят морозы благодаря подшёрстку и шерсти, которая может вырастать до 15 сантиметров. Эти животные также очень сообразительны и хорошо ориентируются. В основном они бывают гнедой, бурой и серой масти.

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