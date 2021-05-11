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Как собака воссоединилась с хозяином спустя два года разлуки

Как собака воссоединилась с хозяином спустя два года разлуки
Как собака воссоединилась с хозяином спустя два года разлуки

Собака Пакита из Аргентины любила побегать по окрестностям неподалёку от своего дома. Однажды она убежала так далеко, что не смогла найти дорогу домой.

Добрые люди привели красивую, ухоженную собаку в приют. Сотрудники приюта хотели сделать фото для размещения на сайте. Но собака забилась в угол, свернувшись калачиком, и пролежала так несколько дней. Сделать хорошую фотографию не удавалось долго.

Собаку никто не брал в течение двух лет. Люди обычно выбирали жизнерадостных собак, а грустных никто не хотел брать. Сотрудникам приюта всё же удалось сделать фото Пакиты и разместить на сайте. Вскоре в приюте получили сообщение от женщины, которая утверждала, что собака принадлежит её сыну Ариэлю, и он её искал.

Мать и сын пришли в приют вместе. Сначала собака не проявила никакого интереса к Ариэлю. Мужчина сел на корточки и позвал собаку по имени. Она повернула голову, принюхалась и подошла. Когда она узнала Ариэля, то её радости не было границ. Смотрите видео встречи.

«Мне было грустно, когда я лишился собаки, но когда мы встретились, это было потрясающе. Нет слов, чтобы описать это», – сказал Ариэль.

 

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