Первый в мире протез лапы для коалы сделали в Австралии
Австралийский стоматолог-ортопед сумел сделать протез лапы для коалы, чего не удалось даже американским специалистам. Теперь самцу..
Дата загрузки: 2021-02-28
Австралийский стоматолог-ортопед сумел сделать протез лапы для коалы, чего не удалось даже американским специалистам.
Теперь самцу Триумфу, родившемуся с недоразвитой конечностью, легче карабкаться по деревьям.
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Теперь самцу Триумфу, родившемуся с недоразвитой конечностью, легче карабкаться по деревьям.
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