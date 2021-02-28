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Первый в мире протез лапы для коалы сделали в Австралии

Первый в мире протез лапы для коалы сделали в Австралии

Австралийский стоматолог-ортопед сумел сделать протез лапы для коалы, чего не удалось даже американским специалистам. Теперь самцу..

Дата загрузки: 2021-02-28

Австралийский стоматолог-ортопед сумел сделать протез лапы для коалы, чего не удалось даже американским специалистам.
Теперь самцу Триумфу, родившемуся с недоразвитой конечностью, легче карабкаться по деревьям.
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