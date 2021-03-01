Тайский отель предлагает провести две недели карантина, играя в гольф

В Таиланде появилась новая услуга для туристов – гольф-карантин. Иностранные посетители теперь могут провести две недели..

В Таиланде появилась новая услуга для туристов – гольф-карантин.

Иностранные посетители теперь могут провести две недели обязательной изоляции на зелёных лужайках на курорте в часе езды к северу от Бангкока.

Эта новая правительственная программа нацелена на поддержку туристического сектора в условиях пандемии.

Бизнесмен Хо Кван Ым – один из десятков южнокорейских посетителей, которые воспользовались предложением.

[Хо Кван Ым, бизнесмен из Южной Кореи]:

«Я благодарен правительству Таиланда за эту программу. Мы только начинаем. Из своего четырёхдневного опыта в изоляции в отельном номере могу сказать, что было бы пыткой оставаться в комнате и две недели ничего не делать».

При этом на территории соблюдаются все меры предосторожности. Посетителям за пребывание делают три теста на COVID.

[Ку Чон Кын, главный менеджер Artitaya Country Club]:

«На гольф-карантине делают три безопасных теста, а в остальное время вы наслаждаетесь гольфом. Врачи каждый день проверяют состояние здоровья гостей, пока они здесь находятся. И эта программа недорогая».

Бары и другие общественные помещения на курорте закрыты. Однако настроение у гостей всё равно хорошее.

[Хо Кван Ым, бизнесмен из Южной Кореи]:

«Гольф-поле просто огромное. Его площадь – более квадратного километра. На нём 36 лунок. Здесь в гольф играет 41 южнокореец при поддержке более 100 работников. Похоже на императорский гольф. Как вы знаете, в Южной Корее сейчас очень сложно поиграть в гольф. Но здесь просто рай».

Пакет пребывания стоит около двух тысяч 240 долларов. Довольно приемлемая цена по сравнению с обычным карантином в одном из тайских отелей.

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