Daimler показала электрический флагман Mercedes-Benz S-класса

В немецком Штутгарте состоялась премьера электрического флагмана Mercedes-Benz S-класса. Модель получила название EQS. Она построена на..

В немецком Штутгарте состоялась премьера электрического флагмана Mercedes-Benz S-класса. Модель получила название EQS. Она построена на новой модульной платформе, которую создали специально для «мерседесов» на батареях.

Новый EQS представляет собой пятидверный лифтбек. В зависимости от модификации автомобиль оборудован одним или двумя электромоторами. По данным производителя, запас хода – 770 километров.

Изюминкой роскошного интерьера стала передняя панель Hyperscreen. Под широким стеклом уместили три дисплея, один из которых расположен напротив переднего пассажира.

[Ола Келлениус, глава компании Daimler AG]:

«Hyperscreen очень впечатляющий. Думаем, когда люди увидят его работу, многие будут изумлены. Они захотят иметь такой дисплей».

Электрический флагман также оснащён проекционным дисплеем с технологией дополненной реальности.

Компания Daimler пока не озвучила цен на новый автомобиль, но известно, что летом EQS начнут продавать в Европе и США, а в январе он попадёт на китайский рынок.

[Ола Келлениус, глава компании Daimler AG]:

«В Китае спрос на Mercedes огромный, и для сегмента S-класса Китай – крупнейший рынок в мире. Поэтому излишне говорить, что EQS сыграет там определённую роль, а китайский рынок сыграет важную роль для EQS».

В Евросоюзе в прошлом году продажи электрических и гибридных автомобилей удвоились и достигли цифры в один миллион. Это более 10% общего объёма продаж.

Аналитики считают, что новый электрический Mercedes попытается потеснить автомобили компании Tesla. Впрочем, глава Daimler никаких аналогий с американскими машинами не проводил.

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