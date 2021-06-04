Tesla отзывает в США 7700 машин из-за дефектов в креплении ремней безопасности

Американский производитель электромобилей Tesla отзывает в США 7700 машин из-за дефекта в креплениях ремней безопасности. Под отзывную кампанию подпадают автомобили Model 3 2018-20 годов выпуска и Model Y 2019-21 годов. В них может быть неправильно закреплён ремень безопасности на передних или задних сиденьях.

Tesla проверит и при необходимости заменит бракованные крепёжные детали.

По мнению аналитиков, отзыв автомобилей не нанесёт большого урона репутации американской компании.

[Джессика Колдуэлл, аналитик компании Edmunds]:

«Отзыв, как правило, – стандартная часть автомобильной промышленности. Такое случается довольно часто. Поэтому не думаю, что это что-то из ряда вон выходящее».

Также эксперты считают, что компании Tesla теперь сложнее сохранять популярность на фоне развивающегося рынка электромобилей. Она смогла удивить покупателей и привлечь их внимание несколько раз, но делать это постоянно будет трудно.

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