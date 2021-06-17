Студенты автошколы в Дубае учатся на Range Rover, Tesla и Mercedes

[Джая Кришна, учащийся автошколы]:

«Привет. Я доктор Джая Кришна. Это мой первый день в автошколе, и я рад, что веду теслу рядом с инструктором. Всё замечательно уже с самого начала».

Range Rover, Tesla и Mercedes. Машины именитых брендов пополнили парк дубайской автошколы. На них учатся вождению будущие владельцы мощных автомобилей.

Раньше в автошколе обучали только на автомобилях Nissan Sunny и Toyota Yaris. Потом многие, получив права, пересаживались на большие и мощные машины. Людям приходилось привыкать к новым габаритам и другим особенностям автомобиля. Некоторые даже попадали в аварии.

[Фатима Раис, сотрудница автошколы в Дубае]:

«Теперь клиенты с первого дня проходят обучение на таких автомобилях. В итоге они очень хорошо знают машину, знают, как ею управлять».

Обучение на автомобилях класса люкс считается платиновой услугой. Она стоит примерно от 4 до 6 тысяч долларов США. При этом студенты могут закончить курсы быстрее, поскольку им дают возможность обучаться вождению по четыре часа в день.

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