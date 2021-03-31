На Кубе поклонники автомобилей Lada основали свой клуб

Lada не у всех ассоциируется с надёжностью, но на Кубе у этих автомобилей много поклонников. А..

[Карлос Родригес, президент клуба Lada Cuba]:

«На Кубе эти машины доступны, поэтому мы их любим и привязываемся к ним. Реальность такова, что содержать «Ладу» в нашей стране сложно, поэтому мы их очень бережём».

Lada не у всех ассоциируется с надёжностью, но на Кубе у этих автомобилей много поклонников. А недавно в Гаване появился автоклуб Lada Cuba. За четыре месяца в него вступили 140 владельцев этих машин.

В 60-х годах США ввели санкции против социалистической республики и прекратили поставки американских машин. Вскоре на Кубу стали завозить «Лады», которые у нас продавались под маркой «Жигули».

Мастер по ремонту автомобилей Александр Агирре ездит на синей машине 76-го года выпуска. Раньше она принадлежала его тестю.

[Александр Агирре, владелец машины]:

«Когда я еду по улице, и все смотрят на меня, мне очень приятно, что меня видят на моей «Ладе». Ведь я очень стараюсь сохранить её полностью оригинальной».

По оценкам экспертов, на Кубу ввезли до 100 тысяч автомобилей Lada. Российский АвтоВАЗ снял с производства семейство «Классика» в 2012 году. Последней моделью была Lada 2107.

Сейчас за «семёрку» на Кубе просят от 20 до 25 тысяч долларов. Для кубинцев это целое состояние: в среднем они получают 150 долларов в месяц. Однако «Лады» всё же доступнее машин, которые власти продают после использования в прокате. Такие стоят 60 тысяч долларов.

Запчасти для «Лады» приходят из России и Панамы. Владельцам ремонт иногда обходится дорого, а порой детали приходится и вовсе делать вручную.

Члены клуба часто собираются вместе, чтобы поделиться опытом в ремонте, обменяться деталями, помочь друг другу или просто вместе помыть машины.

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