Винтажный Citroen Traction Avant проедет 40 000 км по Северной и Южной Америке

Винтажный Citroen проедет 40 000 км Оне-су-Буа, Франция Две француженки отправятся в путешествие по Северной и..

Винтажный Citroen проедет 40 000 км

Оне-су-Буа, Франция

Две француженки отправятся в путешествие по Северной и Южной Америке на винтажном Citroen Traction Avant (траксьон аван) 1956 года выпуска. Они проедут 40 тысяч километров по Панамериканскому шоссе и другим дорогам.

[Фанни Адан, участница проекта Terra America]:

«Идея в том, чтобы отправиться в долгое путешествие, и я выбрала Панамериканское шоссе, потому что это самая длинная дорога в мире. И я хотела ехать не на современном автомобиле, а на классическом, который примерно такой же старый, как эта дорога».

Название этой модели переводится как «передний привод». Traction Avant – один из первых серийных переднеприводных автомобилей с несущим кузовом. Такая конструкция позволила производителю экономить 70 килограммов стали на каждой машине, а также добиться того, чтобы она развивала скорость до 100 километров в час.

[Гаэль Пеллар, участница проекта Terra America]:

«Такие машины вдохновляют мечтать! И это знаменитый и красивый автомобиль, привлекающий внимание. Путешествие на винтажном автомобиле – это также способ немного отстраниться от суетного мира, чтобы повстречать людей на дороге».

Автомобиль доставят в Северную Америку в июне, а само путешествие начнётся в июле. Француженки отправятся в путь с севера Аляски. Конечная точка маршрута – аргентинский город Ушуая на острове Огненная Земля. Ушуая считается самым южным городом планеты. Женщины проедут через 14 стран.

[Фанни Адан, участница проекта Terra America]:

«Мы не собираемся просто проезжать мимо, а постараемся привезти память об этой поездке».

На первом этапе путешествия француженки проедут 6000 километров вдоль тихоокеанского побережья. В сентябре они прибудут в Лос-Анджелес. Завершится их приключение в январе 2023 года.

Автомобиль Citroen Traction Avant выпускали с 34-го по 57-й годы. Всего с конвейера сошло 760 тысяч машин.

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