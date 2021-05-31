Автогонщик проехал на Ferrari по опасной дороге в Италии за рекордное время

Мировой рекорд скорости на опасной дороге установил итальянский автогонщик Фабио Бароне. Он проехал более трёх километров по сложной трассе Маратеа в Италии за минуту и почти 30 секунд. Пилот установил рекорд на суперкаре Ferrari F8 Tributo.

Это уже четвёртое достижение итальянца. В 2015 году Бароне установил рекорд на Трансфэгэрашском шоссе в Карпатах. Через год он покорил опасную дорогу на горе Тяньмэнь в Китае. Пилот преодолел почти одиннадцать километров за 10 минут 31 секунду. На трассе было 99 крутых поворотов.

В 2018-м автогонщик проехал более восьми километров по извилистой горной дороге в Марокко за 4 минуты 42,65 секунды. Он покорял трассу на спорткаре Ferrari 458 Italia.

Фабио Бароне с детства – поклонник марки Ferrari. Более 20 лет назад он основал клуб владельцев этих итальянских машин.

Сейчас автогонщик готовится поспорить с Google-картами. Согласно им, путь в 4400 километров от Рима до мыса Нордкап в Норвегии занимает 49 часов. Бароне собирается проехать это расстояние быстрее. При этом он будет соблюдать скоростные ограничения на дорогах.

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