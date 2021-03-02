Собака 36 часов была рядом с малышкой, оберегая от опасностей

Был тёплый июньский день 2018 года. Проснувшись утром, бабушка двухлетней Чарли обнаружила, что входная дверь открыта, а внучка и питбуль Пенни пропали.

На поиски девочки отправились полицейские с собаками и пожарные. В розыске участвовало более 100 добровольцев. Везде висели фотографии Чарли в голубой пижаме, были задействованы местные и национальные СМИ. Прошло почти два дня, но никаких следов пропавшей девочки не нашли.

Сосед Уэйн Браун был дома и молился за Чарли, когда вдруг увидел ребёнка в окна. Девочка была невредима, только очень голодная и покусана клещами. Уэйн позвонил сыну, и тот вызвал полицию. Собака побежала к своему дому, увидев, что Чарли в безопасности.

Чарли отвезли в детскую больницу в Луисвилле, чтобы она могла прийти в себя.