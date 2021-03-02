В Байкальском ледовом марафоне победил российский экс-футболист Алексей Смертин

Восемь десятков бегунов из шести стран бросили вызов сибирским морозам и пробежали Байкальский ледовый марафон. Трасса..

[Алексей Никифоров, организатор марафона]:

«Мы всегда стараемся не убедить, а просим даже бегунов: здесь нельзя ставить рекорды, не ставьте. Потому что каждый год Байкал другой, трассы ни разу (не повторялись), в этом году она совсем другая. Многие бегут, чтобы пообщаться на бегу с озером. Потом сами так и пишут».

Восемь десятков бегунов из шести стран бросили вызов сибирским морозам и пробежали Байкальский ледовый марафон. Трасса длиной в 42 километра протянулась от западного берега озера к восточному.

Погода в этом году благоволит. Нет ни ветра, ни снега. Небо ясное.

Полный марафон бегут 60 спортсменов, в том числе шесть женщин. Остальные решили преодолеть только половину дистанции.

[Александр Юдин, победитель полумарафона]:

«Трасса прекрасная. Во-первых, солнце светит, идеальная погода. Я перед поездкой сюда насмотрелся «ютуба», где сильная пурга, людей снимали с середины трассы, ничего не видно, ужасный холод. Сейчас бежишь – солнышко греет, музыка играет, идеальное покрытие. Мне очень понравилось».

Победителем марафона стал бывший футболист Алексей Смертин. В прошлом он выступал за сборную России и даже был её капитаном. Алексей пробежал дистанцию за 3 часа 29 минут.

[Алексей Смертин, победитель марафона]:

«Этот марафон не совсем про скорость, скорее про выносливость, про проявление характера, отчасти про самопожертвование, а в этом я поднаторел с лет пяти, когда начал целенаправленно заниматься футболом. Поэтому во многом благодаря этому мне удалось на характере, на жилах продержаться всю эту трассу».

В марафоне также участвовали бегуны из Швейцарии, Франции и Японии.

[Себастьен Жену, спортсмен из Швейцарии]:

«Мой отец всегда говорил: «Не мечтай о большом, мечтай о малом». Вот свершилась одна маленькая мечта».

Байкальский марафон прошёл в 17 раз. Обычно в нём участвуют спортсмены из 20 стран.

Короткая ссылка на эту страницу: