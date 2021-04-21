Немецкий борец переделал курятник в спортзал и готовится победить на Олимпиаде

Бывший курятник в немецком городе Лайнфельден-Эхтердинген стал спортивным залом для атлета Франка Штеблера. Он трёхкратный чемпион..

Бывший курятник в немецком городе Лайнфельден-Эхтердинген стал спортивным залом для атлета Франка Штеблера. Он трёхкратный чемпион мира по греко-римской борьбе. И хотя пандемия нарушила много планов, спортсмен упорно идёт к своей мечте – взять золото на Олимпиаде в Токио.

[Франк Штеблер, борец]:

«Это старый курятник, в котором мой дедушка растил цыплят. Представьте себе, здесь стояли ящики для птенцов. И, если прислушаюсь очень внимательно, то иногда в подавленном и измученном состоянии я слышу их кудахтанье».

Переделать курятник в спортзал помогли друзья и родные. Клуб, в котором тренировался Франк, закрыли из-за пандемии. Теперь он занимается здесь с одним или двумя партнёрами.

И всё бы хорошо, но в октябре спортсмен переболел коронавирусом. Он плохо себя чувствовал, появилась одышка. На то, чтобы полностью выздороветь, потребовалось три месяца. В это время атлет не тренировался. К тому же у него уменьшился объём лёгких.

[Франк Штеблер, борец]:

«Это было сильное потрясение и регресс. Особенно обидно, когда есть потенциал для победы на Олимпиаде. И меньше чем за полгода до Олимпийских игр ёмкость лёгких сокращается на 20 процентов. Ситуация совсем неоптимистичная».

Впрочем, Франк не отступает: постоянно делает силовые и дыхательные упражнения.

[Франк Штеблер, борец]:

«4 августа, примерно в половине девятого вечера по местному времени, закончится моя карьера и уйдёт время мечтать об олимпийской медали. Плана «Б» нет. Поэтому я иду ва-банк. Получу всё или ничего».

Франк Штеблер брал золото на чемпионатах мира 2015, 2017 и 2018 годов. Он также становился чемпионом Европы в 2012 и 2020 годах.

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