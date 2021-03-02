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Конголезский беженец выращивает африканские овощи в Австралии

Конголезский беженец выращивает африканские овощи в Австралии

Бук Тшиленги каждый день ухаживает за своим урожаем. На австралийских рынках конкурентов у его продукции мало...

Дата загрузки: 2021-03-02

Бук Тшиленги каждый день ухаживает за своим урожаем. На австралийских рынках конкурентов у его продукции мало. Дело в том, что эти травы и растения прибыли из ДР Конго. Так мужчина решил адаптироваться к жизни в чужой стране.

[Бук Тшиленги, конголезский беженец]:
«Когда мы только приехали, нам было очень сложно есть австралийскую пищу. Когда мы её ели, то плохо себя чувствовали, или начинались проблемы с желудком».

10 лет назад Бук вместе с семьёй получил статус беженца в Австралии. А спустя шесть лет решил выращивать растения со своей родины. На его участке площадью 2,5 гектара в Сиднее произрастает 15 видов африканских трав и овощей.

[Мари Пол Нгой, супруга Бука Тшиленги]:
«Австралия – это моя страна. Я могу делиться с ней своей культурой».

Уникальная ферма уже давно популярна среди африканской общины Сиднея.

[покупательница]:
«Мы с семьёй приезжаем сюда каждую неделю».

[покупательница]:
«Будто попадаешь в Африку, хотя находишься в Австралии».

[покупательница]:
«Мы очень рады и очень ценим то, что он делает».

Бук поставляет свою продукцию и в местные продуктовые магазины.

[Дженни Форджур, владелица компании по доставке африканской еды]:
«Когда я познакомилась с Буком, и он показал мне свою продукцию, я была в восторге. Раньше я всегда импортировала еду. Она была замороженной или консервированной».

При этом фермер говорит, что выращивать африканские растения в Австралии непросто.

[Бук Тшиленги, конголезский беженец]:
«В Африке у нас есть и дождь, и солнце. Но здесь, в Австралии, когда приходит зима, то она всё уничтожает. Также бывает, что нет дождей».

Ферма Бука стала первой в Австралии, на которой выращивают органические африканские овощи. Мужчина надеется, что его пример вдохновит и других беженцев.
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