Бездорожье и море грязи: как в Венгрии проходят соревнования по трофи-рейдам

Чем больше грязи, тем эффектнее зрелище. В Венгрии после ослабления карантинных мер снова проходит фестиваль Babod..

[Виктор Клаушман, организатор фестиваля]:

«Такой опыт вождения нигде больше не получишь. Со временем любителей гонок по бездорожью отовсюду вытесняют. Но у нас для них есть место, и на этой земле можно делать всё, что захочешь».

Чем больше грязи, тем эффектнее зрелище. В Венгрии после ослабления карантинных мер снова проходит фестиваль Babod Off Road. В соревнованиях по трофи-рейдам участвуют 2000 внедорожников и квадрациклов. Гонки проходят рядом с деревней Шомодьбабод.

В соревнованиях участвуют мощные дорогие внедорожники и автомобили, полностью перестроенные владельцами. Иногда на трассе машины ломаются, но владельцы быстро их чинят.

[Виктор Клаушман, организатор фестиваля]:

«Здесь царит атмосфера единства. Этих людей объединяет любовь к инженерии. Все они поклонники машин».

Завязшие в грязи машины помогают вытаскивать и соперники, и зрители.

[Зольтан Ревес, гость фестиваля]:

«Здесь удивительная атмосфера дружбы и сплочённости. Все водители – наши друзья, мы встречаемся каждый год. Если кто-то застревает, мы вытаскиваем его из грязи. Здесь люди помогают друг другу. Это незабываемые впечатления. Прекрасное место».

Гонки по бездорожью проходят здесь с 85-го года. Первыми организаторами были немецкие поклонники офф-роуда. Через 11 лет соревнования стали проводить венгры. Они расширили их до масштаба фестиваля, во время которого проходят концерты и другие развлекательные мероприятия.

Также венгерские организаторы подготовили большую грязевую ванну. Она стала одним из препятствий на гоночной трассе.

Фестиваль неизменно привлекает множество зрителей. В этом году за три дня его посетили 15 тысяч человек.

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