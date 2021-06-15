Бездорожье и море грязи: как в Венгрии проходят соревнования по трофи-рейдам
Чем больше грязи, тем эффектнее зрелище. В Венгрии после ослабления карантинных мер снова проходит фестиваль Babod..
Дата загрузки: 2021-06-15
[Виктор Клаушман, организатор фестиваля]:
«Такой опыт вождения нигде больше не получишь. Со временем любителей гонок по бездорожью отовсюду вытесняют. Но у нас для них есть место, и на этой земле можно делать всё, что захочешь».
В соревнованиях участвуют мощные дорогие внедорожники и автомобили, полностью перестроенные владельцами. Иногда на трассе машины ломаются, но владельцы быстро их чинят.
[Виктор Клаушман, организатор фестиваля]:
«Здесь царит атмосфера единства. Этих людей объединяет любовь к инженерии. Все они поклонники машин».
Завязшие в грязи машины помогают вытаскивать и соперники, и зрители.
[Зольтан Ревес, гость фестиваля]:
«Здесь удивительная атмосфера дружбы и сплочённости. Все водители – наши друзья, мы встречаемся каждый год. Если кто-то застревает, мы вытаскиваем его из грязи. Здесь люди помогают друг другу. Это незабываемые впечатления. Прекрасное место».
Гонки по бездорожью проходят здесь с 85-го года. Первыми организаторами были немецкие поклонники офф-роуда. Через 11 лет соревнования стали проводить венгры. Они расширили их до масштаба фестиваля, во время которого проходят концерты и другие развлекательные мероприятия.
Также венгерские организаторы подготовили большую грязевую ванну. Она стала одним из препятствий на гоночной трассе.
Фестиваль неизменно привлекает множество зрителей. В этом году за три дня его посетили 15 тысяч человек.
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