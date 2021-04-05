Весенний забег в Москве: в кроссе в «Лужниках» поучаствовали 4500 человек

Почти четыре с половиной тысячи человек поучаствовали в забеге «Апрель» в Москве. Спортсмены преодолели пятикилометровую дистанцию...

Почти четыре с половиной тысячи человек поучаствовали в забеге «Апрель» в Москве. Спортсмены преодолели пятикилометровую дистанцию.

Маршрут проходит вокруг Олимпийского комплекса «Лужники» по аллее Славы, Новолужнецкому проезду и Лужнецкой набережной.

[Елена Рязанова, участница забега]:

«Здесь отличная тусовка единомышленников, бегунов. Это мой первый официальный забег. Пандемия, но мы занимаемся спортом. Я верю, что наш иммунитет поборет все болезни».

По данным организаторов, в этом году участников забега больше, чем до пандемии.

[Дмитрий, участник забега]:

«Пришёл, потому что спорт – это жизнь, движение – это жизнь. Особенно во время пандемии движение нужно, спорт нужен, активная жизнь – это здоровье».

Самым молодым участникам забега – по 14 лет, самому пожилому бегуну – 72 года.

В апреле организаторы проведут ещё два соревнования – под названиями «Быстрый пёс» и «Лисья гора».

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