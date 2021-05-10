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Виртуальный финиш: как забег «Крылья для жизни» проходит в условиях пандемии

Виртуальный финиш: как забег «Крылья для жизни» проходит в условиях пандемии

Благотворительный забег «Крылья для жизни» второй год подряд проходит в условиях пандемии. Каждый участник бежит дистанцию..

Дата загрузки: 2021-05-10

Благотворительный забег «Крылья для жизни» второй год подряд проходит в условиях пандемии. Каждый участник бежит дистанцию в своей стране. К мероприятию присоединились более 180 тысяч спортсменов, в том числе – с инвалидностью.

Большинство участников используют специальное приложение, которое фиксирует преодолённое расстояние.

В этом году победителем среди мужчин стал шведский инвалид-колясочник Арон Андерсон. Он преодолел 66,8 километра.

[Арон Андерсон, победитель забега]:
«В последние полтора часа у меня словно открылось второе дыхание. Я чувствовал себя великолепно и просто толкал колёса изо всех сил. Это было здорово».

Среди женщин на первом месте россиянка Нина Зарина. Её достижение – 66,1 километра.

[Нина Зарина, победительница забега]:
«Спасибо всем, кто объединил нас в этот день. И эта победа – для моей мамы. Сегодня День матери, так что, мама, это для тебя».

Благодаря забегу организаторы собрали пять миллионов долларов. Эти деньги пойдут на исследование травм спинного мозга и поиск методов их лечения.
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