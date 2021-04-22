Болельщики победили: Суперлига развалилась, не успев начаться

Европейская Суперлига потерпела крах, не успев провести ни одной игры. Планы по её созданию встретили ожесточённое..

Европейская Суперлига потерпела крах, не успев провести ни одной игры. Планы по её созданию встретили ожесточённое сопротивление со стороны болельщиков, игроков и политиков.

Клубы начали выходить из закрытого футбольного турнира спустя всего несколько дней после того, как объявили о его создании. Изначально к нему присоединилось 12 клубов: среди них половина – британские, половина – испанские и итальянские.

Затем под давлением все шесть английских ФК вышли. Это «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм».

Среди оставшихся клубов ещё три также объявили о выходе. Это итальянские «Интернационале» и «Милан» и испанский «Атлетико Мадрид».

Остаются пока только «Ювентус», «Барселона» и «Реал Мадрид». При этом президент «Ювентуса» Андреа Аньелли признал поражение.

[Андреа Аньелли, президент «Ювентуса»]:«Я по-прежнему уверен, что это прекрасный проект, который превратился бы в пирамиду и стал бы лучшим чемпионатом в мире. Но пока я не думаю, что этот проект по-прежнему жизнеспособен».

Критики говорили, что турнир является закрытым и доступен только для нескольких элитных команд. Премьер-лига грозила ввести санкции в отношении шести мятежных британских клубов. А премьер-министр Борис Джонсон рассматривал вопрос о принятии законов, которые не позволили бы сформировать новый европейский чемпионат, который он назвал «картелем».

Болельщики же говорили, что собираются отказаться от поддержки своих клубов.

Владелец «Ливерпуля» Джон Генри извинился перед фанатами.

[Джон Генри, владелец «Ливерпуля»]:«Хочу извиниться перед всеми болельщиками ливерпульского футбольного клуба за помехи, которые я создал за последние 48 часов. Этого можно не говорить, но я всё же скажу, что проект никогда бы не выжил без поддержки болельщиков».

Сама Суперлига написала публичное заявление. В нём она ещё раз подчеркнула, что статус кво европейского футбола должен измениться. Она также отметила, что собирается изменить проект, чтобы предоставить болельщикам наилучший опыт, а также позволить всем клубам заработать на фоне пандемии.

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