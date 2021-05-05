Одноногие футболисты приняли участие в необычном чемпионате в Риме

Так в Риме проходит итальянский национальный чемпионат по футболу среди людей с ампутированными конечностями. В команды..

Так в Риме проходит итальянский национальный чемпионат по футболу среди людей с ампутированными конечностями.

В команды принимают тех, кто либо родился без руки или ноги, либо утратил конечность в результате ампутации.

Все игроки на поле – на костылях. При этом они рассматриваются как продолжение руки, поэтому бить ими по мячу нельзя. У вратарей нет по одной руке.

В турнире участвуют четыре команды, которые приехали в Рим со всех уголков Италии.

Турнир организовал 22-летний Франческо Мессори. Он создал лигу восемь лет назад, увидев в Сети похожие мероприятия в других странах.

[Франческо Мессори, организатор турнира]:

«Я думаю, что этот турнир дал и даёт очень многое людям, которые хотят в нём участвовать. И они не стыдятся своих особенностей, а наоборот могут показать, на что способны».

Команду Мессори набрал со всей Италии через социальные сети. В 2012 году она получила официальный статус.

[Эмануэле Падоан, участник турнира]:

«Нужна большая решимость, потому что перед нами стоят и более трудные задачи: от простых прогулок до покупок или чего-то ещё, вещей, которые кажутся более сложными. Самое главное – проявить характер».

Ещё одна особенность этого чемпионата – отсутствие возрастных ограничений.

В сентябре команда отправится в польский Краков. Там состоится европейский чемпионат.

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