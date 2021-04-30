Умерших от COVID в Бразилии – больше 400 тысяч

Бразилия догоняет США по числу смертей от COVID-19. Недавно эта цифра превысила 400 тысяч человек. В..

Бразилия догоняет США по числу смертей от COVID-19. Недавно эта цифра превысила 400 тысяч человек. В Соединённых Штатах от болезни скончалось на 190 тысяч больше.

При этом в Бразилии 100 тысяч человек умерли только за последний месяц. Палаты интенсивной терапии переполнены.

Пиковая смертность в 4000 человек в сутки наблюдалась в начале апреля. После этого показатели немного сократились. В итоге правительства штатов стали ослаблять ограничения.

Однако эксперты предупреждают, что послабления приведут к тому, что уровень смертности в течение месяцев не будет идти на спад и в среднем составит около 2000 человек в сутки. По их мнению, практика показала, что одни только вакцины ны могут сдержать распространение COVID.

[Джамал Сулейман, эксперт по инфекционным заболеваниям]:

«Когда наблюдаются скопления людей, то появляется риск распространения более серьёзных штаммов, чем те, которые уже циркулируют в основном среди молодого населения. Пожилые в целом сделали хотя бы по одной прививке. Прогнозы неутешительные».

Недавно Индия обогнала Бразилию по суточной смертности. Однако там население в шесть раз больше.

Рост числа заболевших наблюдается из-за нового штамма Р.1, обнаруженного в Бразилии. Как предполагается, он в 2,5 раза заразнее.

[Альвару Акошта, житель Рио-де-Жанейро]:

«400 тысяч умерших. Если бы в течение года принимали более эффективные меры, то смертность была бы не такой».

В Бразилии выявили уже почти 15 миллионов заболевших COVID. По этому показателю страну обгоняют лишь Индия и США.

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