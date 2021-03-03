США и ЕС ввели параллельные санкции против России в связи с отравлением Навального

Соединённые Штаты и Евросоюз объявили о параллельных санкциях в отношении нескольких российских чиновников из окружения Путина..

Соединённые Штаты и Евросоюз объявили о параллельных санкциях в отношении нескольких российских чиновников из окружения Путина в связи с отравлением и тюремным заключением оппозиционера Алексея Навального.

В чёрный список попали в том числе первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, глава ФСБ Александр Бортников, начальник ФСИН Александр Калашников и генпрокурор Игорь Краснов. Теперь они не смогут въехать на территорию США. Также должны быть заблокированы их активы на территории страны. Кроме того, в список попали структуры, которые по мнению Вашингтона причастны к распространению оружия массового уничтожения.

[Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома]:

«Сегодня США объявляют о санкциях в отношении семи высокопоставленных членов российского правительства, расширении санкций в рамках Закона о контроле над химическим и биологическим оружием, новых ограничениях на экспорт продукции, с помощью которой можно создавать биологическое и химическое оружие, а также о визовых ограничениях».

Как считают в Белом доме, российские спецслужбы 20 августа 2020 года использовали нервно-паралитическое вещество «Новичок», чтобы отравить Навального.

[Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома]:

«Использование химического оружия напрямую нарушает международные юридические обязательства и нормы цивилизованного поведения».

Американская администрация отметила трансатлантическую кооперацию в вопросе санкций, а также призвала немедленно освободить оппозиционера.

Российская сторона обвинения отрицает. Так, министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что Россия введёт ответные меры.

[Сергей Лавров, министр иностранных дел России]:

«Комментировать, честно говоря, особо нечего. Мы уже многократно выражали наше отношение к нелегитимным односторонним санкциям, к которым по поводу и без повода… вернее, почти всегда без повода прибегают американские коллеги и берущие с них пример евросоюзовцы».

2 февраля Симоновский суд Москвы заменил условный срок Алексея Навального по делу «Ив Роше» на реальный. Его признали виновным в нарушении обязательств условно осуждённого. А 25 февраля оппозиционера этапировали в исправительную колонию №2 во Владимирской области. Там он будет отбывать срок в два с половиной года.

Навального приговорили к тюремному сроку вскоре после его возвращения из Германии. Там он лечился после своего отравления.

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