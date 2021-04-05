Данные более 500 млн пользователей Facebook могли быть похищены
Приватная информация более 500 миллионов пользователей Facebook могла быть похищена. И её продают в сети практически..
Дата загрузки: 2021-04-05
Об этом сообщил Алон Галь – сооснователь израильской фирмы по кибербезопасности под названием Hudson Rock. Он говорит, что это те же пользователи, чьи телефоны похитили в январе этого года.
Теперь же данные включают не только номера телефонов, но также имена и идентификаторы пользователей, адреса, даты рождения, биографические данные и имейлы. В целом была похищена частная информация жителей 106 стран, включая США, Великобританию и Индию.
Эти данные продают за символическую сумму на известном веб-сайте для не очень продвинутых хакеров.
Подтвердить информацию из независимых источников пока не удалось. Однако Галь и некоторые журналисты, которые видели украденные данные, говорят, что они сравнили несколько телефонов и подтвердили, что они действительно принадлежат людям, которых они знают.
Они предупреждают, что в ближайшие месяцы пользователи могут ощутить последствия этого похищения. Так, злоумышленники могут представиться ими и получить учётные данные для входа в их аккаунты.
В своём заявлении Facebook сообщила, что это те же данные, которые были украдены ещё в августе 2019, и что проблему, связанную с ними, компания уже решила. При этом связаться с продавцом данных пока не удалось.
Короткая ссылка на эту страницу: