Печальная веха: число умерших от COVID в Индии превысило 250 000

Число смертей от коронавируса в Индии миновало печальную веху в 250 тысяч. Страна продолжает почти ежедневно..

Число смертей от коронавируса в Индии миновало печальную веху в 250 тысяч.

Страна продолжает почти ежедневно бить антирекорды по суточным показателям COVID. За сутки от этой болезни здесь умирает около четырёх тысяч человек. Выявляют почти 350 тысяч новых случаев.

При этом эксперты говорят, что реальные числа могут быть в 5-10 раз больше. По мнению ведущего вирусолога страны, вторая волна пандемии здесь ещё не достигла своего пика.

Умерших так много, что крематории не справляются. Некоторые тела сжигают на открытом воздухе. Для этого используют даже автомобильные стоянки.

Также десятки тел умерших вымывает на берега реки Ганг. В воду их стали помещать родственники – после того, как в ряде городов закончились дрова для кремации.

Вирус также быстро распространяется в сельской местности, где больницы как правило вообще не оборудованы для лечения коронавирусных пациентов.

Эксперты говорят, что многие умирают, так и не обратившись к врачу. И даже если врач доступен, он не укажет COVID причиной смерти, если умерший ранее не был тестирован на коронавирус.

Многие индийцы лишились работы. Это вокзал в Бангалоре, технологическом центре Индии. Здесь ввели двухнедельный локдаун. Рабочие-мигранты пытаются уехать домой.

[Абхушад, рабочий из Бихара]:

«У нас нет работы из-за локдауна. Компания, где я работал, попросила нас отправиться по домам. Нам было сложно найти еду, поэтому компания попросила нас уехать».

В Индии активно идёт вакцинация населения, однако многие штаты сообщают о нехватке препаратов.

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