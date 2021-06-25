750 безымянных могил нашли на территории ещё одной бывшей школы-интерната в Канаде

751 безымянную могилу, предположительно с останками индейских детей, обнаружили на территории бывшей школы-интерната в канадской провинции..

751 безымянную могилу, предположительно с останками индейских детей, обнаружили на территории бывшей школы-интерната в канадской провинции Саскачеван. Это произошло всего через несколько недель после подобной страшной находки в Британской Колумбии, где обнаружили массовое захоронение с останками 215 воспитанников школы.

Могилы в Саскачеване нашли с помощью георадара. Глава управления групп коренных народов говорит, что с учётом погрешности можно предположить, что могил не менее 600.

[Кадмус Делорм, глава организации Cowessess First Nation]:

«Мы не можем утверждать, что там похоронены только дети. Люди рассказывали, что там хоронили и взрослых. Кладбище принадлежало Римско-католической церкви. Некоторые местные жители, возможно, ходили в храм, и их тоже могли похоронить на этом кладбище».

В Канаде с 1831 по 1996 годы действовала программа ассимиляции. Из индейских семей принудительно забрали примерно 150 тысяч детей. Их помещали в основном в католические школы-интернаты. По некоторым свидетельствам, там с детьми жестоко обращались.

80-летняя Флоренс Спарвье провела детство в таком заведении. Она говорит, что монахини били воспитанниц.

[Флоренс Спарвье, бывшая воспитанница школы-интерната]:

«Они сильно осуждали наш народ и говорили нам, что наши соплеменники, родители, бабушки и дедушки не могут быть духовными людьми, потому что мы все язычники».

Представители католической церкви в Саскачеване принесли извинения общине коренных народов за прежние ошибки. Они также выделили 50 тысяч долларов на поиск других могил.

Управление групп коренных народов, в свою очередь, запросило у Римско-католической церкви документы, касающиеся найденных захоронений. Они могли бы помочь идентифицировать умерших.

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