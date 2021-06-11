ООН: 350 тысяч жителей эфиопского региона Тыграй голодают из-за вооружённого конфликта

14-летний эфиопский подросток Адан ещё несколько месяцев назад был полон сил. Но сейчас он весит менее..

14-летний эфиопский подросток Адан ещё несколько месяцев назад был полон сил. Но сейчас он весит менее 15 килограммов и страдает от истощения. Ему пришлось вместе с семьёй бросить всё и бежать, спасаясь от насилия. Подобная судьба постигла уже почти два миллиона жителей региона Тыграй.

Там с ноября прошлого года идут бои между правительством страны и бывшей правящей партией региона «Народный фронт освобождения Тыграй», которая выросла из повстанческого движения коммунистов-сепаратистов.

По данным ООН, из-за конфликта возникла острая нехватка продовольствия, и миллионы людей недоедают.

Дядя Адана говорит, что им три месяца пришлось жить в пещере.

[Тадессе Арегави, дядя мальчика]:

«Мы ели только жареный ячмень. Шесть человек умерли, и нам пришлось хоронить их в темноте, поскольку днём это было невозможно».

В продовольственной помощи нуждаются большинство из пяти с половиной миллионов жителей Тыграя. А 350 тысяч человек стоят на пороге голодной смерти.

[Лука Руссо, аналитик ООН]:

«Люди голодают и умирают, очень много истощённых детей, и нет доступа к достаточному количеству пищи. 350 тысяч человек – это самое большое число, которое мы зафиксировали со времён голода в Сомали в 2011 году».

Представители благотворительных организаций заявляют, что доставка гуманитарной помощи затруднена из-за вооружённых столкновений.

[Лука Руссо, аналитик ООН]:

«Мы не уверены в том, что конфликт не помешает помощи достичь наиболее пострадавшего населения. Вся западная часть Тыграя для нас – белое пятно. Мы не знаем, что там происходит, и доставить помощь довольно сложно».

При этом правительство Эфиопии утверждает, что ситуация не такая бедственная, как заявляет ООН.

[Митику Касса, глава службы помощи Эфиопии]:

«У нас нет нехватки продовольствия. Так что в нынешних условиях не следует объявлять голод в Тыграйском регионе».

Голод объявляют официально, когда не менее 20% населения страдает от нехватки продовольствия, каждый третий ребёнок остро недоедает и двое из десяти тысяч человек ежедневно умирают от голода.

По мнению представителей ООН, чтобы избежать объявления голода, конфликтующие стороны должны прийти к соглашению и дать доступ гуманитарной помощи.

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