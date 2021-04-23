В Индии кремировать тела умерших от коронавируса помогают волонтёры

Индия продолжает бить антирекорды по числу новых случаев заражения и смертей от COVID-19. В четверг в..

Индия продолжает бить антирекорды по числу новых случаев заражения и смертей от COVID-19. В четверг в стране выявили почти 315 тысяч новых инфицированных. Это абсолютный антирекорд для мира за всё время пандемии. Умерло за сутки более 2100 человек.

Во многих городах Индии не справляются крематории. Сотрудники этой сферы говорят, что никогда такого не видели. На открытом воздухе оборудуют дополнительные площадки для массовых кремаций.

[Джитендер Синх Шанти, глава медцентра]:

«В Дели никто ещё не видел того, что я видел сам. Кремация пятилетних детей, 15-летних, 25-летних. Кремируют молодожёнов. Сердце разрывается от боли, когда видишь таких малышей. Столько детей умирает от коронавируса, и никто этого не видит».

В городе Пуна хоронить и кремировать умерших пациентов помогают волонтёры.

[Джавед Кхан, член неправительственной организации]:

«Когда семьи не принимают тела пациентов с ковид, больницы после небольшой полицейской процедуры передают их нам. Мы узнаём религиозную принадлежность человека, и если он индуист, то хороним ему по индуистским традициям, а если мусульманин – то по мусульманским».

А это Бангалор. Здесь также помогают добровольцы.

[волонтёр, ветеринар]:

«Уже вечер, но мы постараемся завершить последнее захоронение, поскольку никакие морги не примут тела».

А на севере Индии произошла ещё одна трагедия. В больнице города Палгхар, где лечат пациентов с коронавирусом, случился пожар. Погибло не менее 13 человек.

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