В Индии кремировать тела умерших от коронавируса помогают волонтёры
Индия продолжает бить антирекорды по числу новых случаев заражения и смертей от COVID-19. В четверг в..
Дата загрузки: 2021-04-23
Во многих городах Индии не справляются крематории. Сотрудники этой сферы говорят, что никогда такого не видели. На открытом воздухе оборудуют дополнительные площадки для массовых кремаций.
[Джитендер Синх Шанти, глава медцентра]:
«В Дели никто ещё не видел того, что я видел сам. Кремация пятилетних детей, 15-летних, 25-летних. Кремируют молодожёнов. Сердце разрывается от боли, когда видишь таких малышей. Столько детей умирает от коронавируса, и никто этого не видит».
В городе Пуна хоронить и кремировать умерших пациентов помогают волонтёры.
[Джавед Кхан, член неправительственной организации]:
«Когда семьи не принимают тела пациентов с ковид, больницы после небольшой полицейской процедуры передают их нам. Мы узнаём религиозную принадлежность человека, и если он индуист, то хороним ему по индуистским традициям, а если мусульманин – то по мусульманским».
А это Бангалор. Здесь также помогают добровольцы.
[волонтёр, ветеринар]:
«Уже вечер, но мы постараемся завершить последнее захоронение, поскольку никакие морги не примут тела».
А на севере Индии произошла ещё одна трагедия. В больнице города Палгхар, где лечат пациентов с коронавирусом, случился пожар. Погибло не менее 13 человек.
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