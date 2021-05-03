Переполнены морги и больницы: в Индии 12 дней подряд – более 300 тысяч случаев COVID-19 за сутки

В Индии переполнены больницы и морги, крематории не справляются с работой. В стране 12 дней подряд..

[Манодж Кумар, врач]:

«В связи с COVID-19 по всей стране не хватает поставок. Не видно конца этой сложной и отчаянной ситуации. Людей нужно обеспечить кислородом и предоставить им все другие необходимые медицинские услуги».

В Индии переполнены больницы и морги, крематории не справляются с работой. В стране 12 дней подряд регистрируют более 300 тысяч заражённых коронавирусом за сутки. 30 апреля выявили 402 тысячи новых случаев COVID-19 – это мировой антирекорд. А 1 мая медики зафиксировали более 3680 умерших за сутки. Это самый высокий показатель за всё время пандемии.

Многим заболевшим приходится лечиться дома. Их родные вынуждены сами искать лекарства и кислород.

Примерно в десяти индийских штатах и союзных территориях ужесточили карантинные меры. В Западной Бенгалии, Карнатаке, Махараштре и Дели ввели локдаун на две недели. В Уттар-Прадеше, Телингане, Ассаме, Андхра-Прадеше и Раджастхане ввели либо ночной комендантский час, либо локдаун в выходные дни.

[житель Сринагара]:

«Думаю, локдаун очень важен. Если люди примут все меры предосторожности и останутся дома, это принесёт пользу».

Между тем федеральное правительство хочет избежать общенационального карантина. Оно опасается, что это он ещё сильнее подорвёт уже пострадавшую экономику и отнимет у людей ещё больше рабочих мест.

В Индии количество заражений за сутки стало расти в середине февраля. Тогда же учёные выявили мутировавший штамм коронавируса. Он заразнее изначального варианта, а также может нейтрализовать антитела, которые выработались у переболевшего «ковидом» или привившегося от него.

В стране в общей сложности выявили почти 20 миллионов случаев COVID-19. По этому показателю Индия занимает второе место в мире после США. Умерло более 218 тысяч пациентов.

Короткая ссылка на эту страницу: