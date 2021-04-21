Колумбия установила антирекорд по количеству смертей от COVID за сутки

В Колумбии по данным на 20 апреля за стуки от коронавируса умерло 429 человек. Это самый..

[Иван Дуке, президент Колумбии]:

«Сегодня было зарегистрировано 429 смертей от COVID-19, примерно столько же умерших было вчера. Эти сведения подтверждены на национальном уровне. Мы соболезнуем семьям, потерявшим близких в это трудное время. Также хочу подчеркнуть, что 64% этих смертей произошли в пяти муниципалитетах».

В Колумбии по данным на 20 апреля за стуки от коронавируса умерло 429 человек. Это самый высокий показатель для страны за всё время пандемии. Также зарегистрировано почти 17 тысяч новых случаев COVID-19.

Колумбия переживает третью волну эпидемии. Власти требуют соблюдать социальное дистанцирование и применяют правила выборочной изоляции.

Во многих крупных городах заканчиваются места в отделениях интенсивной терапии.

Жена этого жителя Медельина ждёт очереди, чтобы попасть в реанимацию. У неё тяжёлая форма коронавируса.

[Элькин Гальего, житель Медельина]:

«Чувствуешь огромную беспомощность, потому что ничего не можешь поделать. Я просто человек и ничего не могу изменить».

Между тем в Боготе заканчиваются вакцины от COVID-19.

Из 50-миллионого населения Колумбии полностью вакцинировалось более одного миллиона 100 тысяч человек. Ещё два миллиона 600 тысяч жителей привились одним компонентом вакцины.

В Колумбии в общей сложности выявили более двух миллионов 600 тысяч случаев COVID-19, скончались 69 тысяч пациентов.

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