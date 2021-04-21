Колумбия установила антирекорд по количеству смертей от COVID за сутки
В Колумбии по данным на 20 апреля за стуки от коронавируса умерло 429 человек. Это самый..
Дата загрузки: 2021-04-21
[Иван Дуке, президент Колумбии]:
«Сегодня было зарегистрировано 429 смертей от COVID-19, примерно столько же умерших было вчера. Эти сведения подтверждены на национальном уровне. Мы соболезнуем семьям, потерявшим близких в это трудное время. Также хочу подчеркнуть, что 64% этих смертей произошли в пяти муниципалитетах».
Колумбия переживает третью волну эпидемии. Власти требуют соблюдать социальное дистанцирование и применяют правила выборочной изоляции.
Во многих крупных городах заканчиваются места в отделениях интенсивной терапии.
Жена этого жителя Медельина ждёт очереди, чтобы попасть в реанимацию. У неё тяжёлая форма коронавируса.
[Элькин Гальего, житель Медельина]:
«Чувствуешь огромную беспомощность, потому что ничего не можешь поделать. Я просто человек и ничего не могу изменить».
Между тем в Боготе заканчиваются вакцины от COVID-19.
Из 50-миллионого населения Колумбии полностью вакцинировалось более одного миллиона 100 тысяч человек. Ещё два миллиона 600 тысяч жителей привились одним компонентом вакцины.
В Колумбии в общей сложности выявили более двух миллионов 600 тысяч случаев COVID-19, скончались 69 тысяч пациентов.
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