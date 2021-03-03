Калифорнийцы высвобождают стресс от COVID в «Комнате гнева»

После года «локдауна», экономического спада, протестов и политических споров это место в пригороде Лос-Анджелеса как никогда..

После года «локдауна», экономического спада, протестов и политических споров это место в пригороде Лос-Анджелеса как никогда актуально. Называется заведение «Комната гнева». Здесь можно забыть о правилах приличия и просто крушить всё, что попадает под руку.

Открыла это место в городке Вестлейк-Виллидж семейный психолог Яшика Будде. Говорит, что это помогает людям высвободить накопившийся стресс.

[Яшика Будде, основательница «Комнаты гнева»]:

«Многие, приходя сюда, сначала не могут поверить: «Я что, могу разбить все эти вещи и мне ничего за это не будет?»».

Яшика открыла эту комнату ещё в конце 2019 года до начала пандемии. Говорит, с приходом COVID-19 популярность её услуги выросла в разы.

Джош пришёл сюда вместе с женой. Говорит, получил массу удовольствия.

[Джош Элоим, посетитель]:

«Когда высвобождаешь негатив, ощущения прекрасные. Очевидно, что мы находимся в ситуации, в которой никогда в жизни до этого не оказывались».

Подобные комнаты, в которых посетители платят за возможность разбивать вещи битами, молотками или клюшкаи, существуют давно. Однако во время пандемии круг их клиентов значительно расширился. Например, стали приходить школьники и студенты, которые ощущают стресс из-за домашнего обучения.

[Пайпер Мейп, студентка]:

«Я потеряла выпускной год. Пришла, чтобы всё громить».

Владелица комнаты говорит, что её услуга будет актуальна и после пандемии.

[Яшика Будде, основательница «Комнаты гнева»]:

«Не только COVID, но также стресс, связанный с работой. Думаю, наша политическая среда вообще нездоровая. Люди приходят, поскольку не смогут справиться с другими стрессовыми ситуациями. COVID просто стал гвоздём в крышке гроба для многих из нас».

Ну а Джош просто рад, что можно всё крушить, и никто не будет звонить в полицию.

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[Джош Элоим, посетитель]:«Мы благодарны за то, что можно прийти в такое место и разбить какие-то вещи, высвободить немного напряжения и при этом не отправиться в тюрьму».