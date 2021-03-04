«Пуговица: история в миниатюре»: выставка в Переславле-Залесском
Эти старинные немецкие пуговицы из слоновой кости расписаны гризайлью. В мире осталось всего семь таких экземпляров,..
Дата загрузки: 2021-03-04
Эти старинные немецкие пуговицы из слоновой кости расписаны гризайлью. В мире осталось всего семь таких экземпляров, и три представили на выставке «Пуговица: история в миниатюре» в Переславле-Залесском.
Все экспонаты принадлежат московскому коллекционеру. Она собирает пуговицы 16 лет.
[Наталья Пристанкова, коллекционер]:
«Пуговицы – это такой маленький предмет, казалось бы, такой обычный. Мы вообще не обращаем на него внимания: ну пуговица и пуговица. И если начинаешь изучать историю пуговицы – это реальная история людей: история моды, история искусства, история разных техник, история способа обработки различных материалов. Это как маленький музей в миниатюре».
На выставке можно увидеть 800 редких пуговиц. Самые старые были сделаны в XI веке. Во времена Петра Великого пуговицы считались настолько ценными, что их включали в таможенную декларацию при пересечении границы.
[Галина Кабанова, сотрудница Переславского музея-заповедника]:
«Иной раз пуговицы стоили больше, чем само платье, на котором они были пришиты. И очень ценились хозяевами, а также передавались по наследству».
Среди экспонатов есть пуговицы из латуни, кости, кожи, драгоценных и полудрагоценных металлов. Некоторые украшены микровышивкой или перламутром, а некоторые – инкрустацией.
[Елена Тарасова, гостья музея]:
«Они все красивые. Я бы все их носила. И насколько искусна работа художника или миниатюриста, который там рисовал, или девочек-вышивальщиц, которые обшивали. Это же человеческий труд».
Иногда пуговицы выполняли дополнительную практическую функцию. Например, в XIX веке в США изобрели пуговицы для духов на масляной основе, чтобы не пачкать ими одежду.
[Галина Кабанова, сотрудница Переславского музея-заповедника]:
«Взяли металлическую пуговицу полую и внутрь помещали ткань либо шерстяную, бархат и так далее. Эта ткань и пропитывалась духами».
Первыми у коллекционера Натальи появились старинные русские пуговицы в виде бубенцов. Сейчас в коллекции тысячи миниатюрных произведений искусства. Москвичка регулярно участвует в аукционах в поисках редких и ценных экземпляров. Самая дорогая пуговица обошлась ей в 2000 долларов.
[Наталья Пристанкова, коллекционер]:
«Хорошие, интересные пуговицы покупаешь по одной. Их ждёшь иногда годами. Вот до сих пор есть пуговицы, которых у меня ещё нет, и я их жду. Я думаю, что они появятся, потому что на данный момент те, пуговицы, которые есть в моей коллекции, – я даже о них не мечтала 16 лет назад».
На выставке также представлена одежда из коллекции Переславского музея-заповедника. Это и старинное чайное платье XIX века, и веера, и предметы рукоделия, а также – костюм Moschino с пуговицами в виде компаса.
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