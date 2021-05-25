Француз потратил 25 млн евро на приют для цирковых и подопытных животных

Этот частный приют для цирковых зверей и лабораторных животных находится примерно в ста километрах от Парижа...

Этот частный приют для цирковых зверей и лабораторных животных находится примерно в ста километрах от Парижа. Его открыл владелец магазинов мобильных телефонов Патрик Виолас. Он вложил в приют 25 миллионов евро.

Здесь живут состарившиеся звери, которые больше не могут выступать. Также в приют забирают диких животных, спасённых из неволи. Например, этих двух львов привезли из Испании. Владелец выставлял их на пляжах и рядом с ночными клубами, чтобы люди фотографировались с ними за деньги.

[Патрик Виолас, владелец приюта]:

«Хотя они выглядят как львицы, но это львы. Они из Испании. Их забрали у матери в младенчестве и сразу кастрировали, чего нельзя делать. Поэтому у них не выросла грива. Им также удалили когти, что запрещено. Обманщики часто так делают».

А это макака по кличке Канель. Большую часть из 22 лет жизни она провела в лаборатории. Её хотели усыпить, но обезьяна вполне может прожить ещё больше десяти лет.

[Патрик Виолас, владелец приюта]:

«У неё отняли 19 лет жизни, заставляя работать на нас. И если мы, люди, не можем обеспечить ей уход (вместо усыпления), то что мы делаем на Земле?»

Сотрудники приюта также помогают пристраивать животных, которые по какой-то причине оказались ненужными. Сюда звонят и дрессировщики, чтобы узнать о наличии свободных мест для питомцев.

Парламент Франции рассматривает закон о поэтапном запрете использования диких животных в передвижных цирках. Зверей нужно будет куда-то пристраивать. В стране насчитывается примерно 80 цирков-шапито, в которых содержат несколько сотен животных, включая хищных кошек и слонов.

Помимо зоопарков, во Франции работает три приюта для диких зверей и только в этом пока есть свободные места.

[Пауло Тейксейра, сотрудник приюта]:

«Я не знаю другого места, где можно разместить столько животных. Здесь есть места для тигров и обезьян. И мы можем взять любое животное, начиная от слонов и заканчивая хищными кошками. Мы хотим помогать животным».

Сейчас в приюте, помимо львов и обезьян, живут индийские слоны, медведи, верблюды и другие животные.

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