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Отверженный лебедь удивил рождением птенцов

Отверженный лебедь удивил рождением птенцов
Отверженный лебедь удивил рождением птенцов

Чёрный лебедь с травмами попал в центр по спасению диких животных в штате Северная Каролина. Это оказалась самка, и её назвали Джинни. Но лебеди, которые там жили, не приняли Джинни: щипали и клевали её. Пришлось изолировать её от сородичей.

Волонтёры старались о ней заботиться, и она часто проводила время с людьми.

Сотрудники центра удивились, увидев, что Джинни строит гнездо и отложила яйца.

Волонтёры предполагают, что отец – чёрный лебедь Дьябло, но не уверены. На свет появилось шесть птенцов.

На странице организации в Facebook провели прямую трансляцию момента вылупления птенцов. Смотрите видео.

Волонтёры надеются, что рождение птенцов придаст Джинни силы, и она не будет чувствовать себя одинокой.

 

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