Австралийцы увлеклись скандинавской ходьбой

[Кристен Пратт, инструктор по скандинавской ходьбе]:

«Отлично, маршируем! Давайте покачаемся. Вот так».

Скандинавская ходьба теперь популярна не только в Европе. Ею всё чаще занимаются и на другом краю Земли – в Австралии.

Это столица Канберра. Тренировку проводит эрготерапевт с большим стажем Кристен Пратт.

[Кристен Пратт, инструктор по скандинавской ходьбе]:

«Я была в Женеве. Работала в команде для инвалидов со Всемирной организацией здравоохранения. Однажды увидела таких ходоков в окно. Честно говоря, я расхохоталась».

Теперь же это её любимый вид спорта.

[Кристен Пратт, инструктор по скандинавской ходьбе]:

«Палки позволяют задействовать все мышцы верхней части тела, так что работают все скелетные мускулы».

Кристен обнаружила, что скандинавская ходьба очень полезна для людей, у которых есть проблемы с подвижностью. Включая её свекровь – у неё болезнь Паркинсона.

[Кристен Пратт, инструктор по скандинавской ходьбе]:

«Палки обеспечивают устойчивость, они толкают вас вверх, вы раскрываете грудь и сохраняете это полезное положение».

Первую группу в Канберре Кристен организовала 6 лет назад. Тогда было всего шесть участников. Теперь – целая толпа.

Джасинда когда-то входила в число ведущих фигуристок Австралии, но была вынуждена прекратить карьеру из-за травм. Скандинавская ходьба стала для неё открытием.

[Джасинта Гринвуд, бывшая фигуристка]:

«У меня было довольно много травм. Несколько операций, в том числе на позвоночнике, на бедре; артрит. Так что есть много того, что я уже не могу делать».

Ну а после каждой тренировки спортсмены обязательно вместе пьют кофе и общаются.

[Кристен Пратт, инструктор по скандинавской ходьбе]:

«Мечтаю, чтобы Канберра стала столицей скандинавской ходьбы в Австралии».

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