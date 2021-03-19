Экс-капитан футбольной сборной Швейцарии учится на часовых дел мастера

Бывший капитан футбольной сборной Швейцарии Штефан Лихтштайнер учится на часовщика. Премудростями профессии с ним делятся в..

Бывший капитан футбольной сборной Швейцарии Штефан Лихтштайнер

учится на часовщика. Премудростями профессии с ним делятся в цюрихской компании «Морис де Мориак». Обучение продлится полгода.

Штефан завершил профессиональную карьеру футболиста в 2020-м. Сначала дал себе время отдохнуть и поразмыслить. И вот решил освоить новое мастерство.

[Штефан Лихтштайнер, футболист]:

«Всю жизнь я играл в футбол. А теперь получаю новый опыт в очень хорошей команде. В жизни всегда полезно знакомиться с чем-то новым».

Швейцарец в семь лет начал играть в молодёжном клубе «Адлигенсвиль». Позже выступал в составе разных команд, в том числе – в итальянских «Лацио» и «Ювентус». За сборную Швейцарии провёл 108 матчей.

[Штефан Лихтштайнер, футболист]:

«(В часах) я вижу некоторое сходство с футболом. Если футбольная команда играет не идеально, то не победишь. То же касается часов. Если в механизме не всё идеально, то часы ходить не будут».

Во время обучения Штефан сам соберёт свои любимые часы модели L3 seed red. Процесс будут снимать на камеру и выкладывать видео в социальные сети. Готовые часы выставят на продажу, а вырученные за них деньги пойдут на благотворительность.

Спортсмен пока не решил, что будет делать после обучения.

[Штефан Лихтштайнер, футболист]:

«Может случиться и так, что я вернусь в футбол. А, может быть, стану хорошим часовщиком».

Штефан параллельно учится на футбольного тренера.

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