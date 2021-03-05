Как выглядят 12 щенков от овчарок разного окраса

У Мэри жили две собаки: белая немецкая овчарка Ребель и хаски. Но 13-летний хаски умер, и Ребель грустил. Мэри надеялась, что другая собака станет другом для восьмилетнего Ребеля.
Женщина привезла домой пятимесячную немецкую овчарку Рокси серого окраса. Через несколько месяцев Рокси забеременела. Мэри говорит, что Ребель никогда не был отцом. А Рокси ещё не успели стерилизовать, то есть они стали родителями впервые. Обычно в помёте у овчарок до восьми щенков. У Рокси и Ребель родилось двенадцать щенков. Как выглядят щенки Рокси и Ребеля, смотрите видео.