Пекинские дедушки по-прежнему тягают железо в спортзале 40-летней давности
Каждый вечер без выходных на бывшей крытой стоянке для велосипедов в Пекине собирается группа мужчин и..
Дата загрузки: 2021-04-14
[Сюй Вэй, менеджер спортзала]:
«Среди нас было много разных специализированных рабочих. Например, я был слесарем, а он – промывальщиком. Он был кузнецом. Гири сделали в его мастерских. Он всё это сделал. Электрик и каменщик помогли нам построить спортзал. Мы всё это сделали сами».
На стенах спортзала – фотографии знаменитых бодибилдеров 80-х и 90-х.
Члены клуба говорят, что тренируются по ряду причин, в том числе для повышения иммунитета или восстановления после болезней.
[Ян Хунчжэн, член клуба]:
«Если пожилые люди будут выполнять какие-то силовые упражнения, их мышцы будут крепче. Когда мышцы крепкие – в теле больше энергии, настроение улучшается и мы счастливы, не так ли?»
[Лю Баоли, член клуба]:
«Если честно, раньше я был в инвалидном кресле. Потом начал медленно ходить, потом – поднимать штангу, а потом – постепенно добавлять веса. Раньше я ничего не мог держать в этой руке».
Клуб открыли ещё в 1984 году – через год после того, как коммунистические власти КНР сняли запрет на бодибилдинг, действовавший с 1953 года.
Площадь зала – 130 квадратных метров. За свою свою 40-летнюю историю он ни разу не закрывался. Даже пандемия COVID-19 не отпугнула дедушек от занятий. Самому пожилому из них – 82 года.
[Люй Гундао, член клуба]:
«Такое ощущение, что это место – просто клуб для пожилых людей, которые занимаются спортом. Например, в других клубах для престарелых читают газеты, играют в шахматы, играют или общаются. А здесь мы только качаем мышцы».
Членский взнос – 46 долларов в год. Студентов и людей старше 80 лет пускают бесплатно.
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