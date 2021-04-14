Пекинские дедушки по-прежнему тягают железо в спортзале 40-летней давности

Каждый вечер без выходных на бывшей крытой стоянке для велосипедов в Пекине собирается группа мужчин и..

[Сюй Вэй, менеджер спортзала]:

«Среди нас было много разных специализированных рабочих. Например, я был слесарем, а он – промывальщиком. Он был кузнецом. Гири сделали в его мастерских. Он всё это сделал. Электрик и каменщик помогли нам построить спортзал. Мы всё это сделали сами».

Каждый вечер без выходных на бывшей крытой стоянке для велосипедов в Пекине собирается группа мужчин и начинает тягать железо. Почти всем за 60, а оборудование для тренировок они создали из металлолома десятилетия назад. Помогло то, что они когда-то работали на железнодорожном заводе неподалёку.

На стенах спортзала – фотографии знаменитых бодибилдеров 80-х и 90-х.

Члены клуба говорят, что тренируются по ряду причин, в том числе для повышения иммунитета или восстановления после болезней.

[Ян Хунчжэн, член клуба]:

«Если пожилые люди будут выполнять какие-то силовые упражнения, их мышцы будут крепче. Когда мышцы крепкие – в теле больше энергии, настроение улучшается и мы счастливы, не так ли?» [Лю Баоли, член клуба]:

«Если честно, раньше я был в инвалидном кресле. Потом начал медленно ходить, потом – поднимать штангу, а потом – постепенно добавлять веса. Раньше я ничего не мог держать в этой руке».

Клуб открыли ещё в 1984 году – через год после того, как коммунистические власти КНР сняли запрет на бодибилдинг, действовавший с 1953 года.

Площадь зала – 130 квадратных метров. За свою свою 40-летнюю историю он ни разу не закрывался. Даже пандемия COVID-19 не отпугнула дедушек от занятий. Самому пожилому из них – 82 года.

[Люй Гундао, член клуба]:

«Такое ощущение, что это место – просто клуб для пожилых людей, которые занимаются спортом. Например, в других клубах для престарелых читают газеты, играют в шахматы, играют или общаются. А здесь мы только качаем мышцы».

Членский взнос – 46 долларов в год. Студентов и людей старше 80 лет пускают бесплатно.

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