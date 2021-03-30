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В горных велогонках Mediterranean Epic победили итальянец и швейцарка

В горных велогонках Mediterranean Epic победили итальянец и швейцарка

В испанской провинции Кастельон завершились соревнования по горному велоспорту. Состязания длились четыре дня. На них съехались..

Дата загрузки: 2021-03-30

В испанской провинции Кастельон завершились соревнования по горному велоспорту. Состязания длились четыре дня. На них съехались маунтинбайкеры из 30 стран, в том числе действующие чемпионы мира и золотые призёры Олимпийских игр.

В мужской группе на первом этапе лидировал чешский велогонщик и олимпийский чемпион 2012 года Ярослав Кулхави. Но к четвёртому этапу его догнали итальянские близнецы Даниэле и Лука Брайдот. Братья заняли первое и второе места соответственно. Третьим победителем стал австриец Даниэль Гайсмайр.

[Даниэле Брайдот, победитель соревнований]:
«Я очень доволен своим выступлением и выступлением моей команды. Мой брат очень старался и помогал мне, поэтому мы победили в этой супергонке».

Среди женщин победительницей стала швейцарская спортсменка Рамона Форчини. На втором этапе она пробила колесо.

[Рамона Форчини, победительница соревнований]:
«Долго ехать со спущенной шиной было очень трудно, поэтому я радовалась, победив на третьем этапе. На четвёртом мне нужно было только проявлять осторожность и избегать травм, чтобы пересечь финишную черту. Так что теперь я счастлива».

Второе и третье места заняли итальянские велогонщицы Кьяра Теокки и Мартина Берта.
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