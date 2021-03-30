В горных велогонках Mediterranean Epic победили итальянец и швейцарка
В испанской провинции Кастельон завершились соревнования по горному велоспорту. Состязания длились четыре дня. На них съехались..
Дата загрузки: 2021-03-30
В мужской группе на первом этапе лидировал чешский велогонщик и олимпийский чемпион 2012 года Ярослав Кулхави. Но к четвёртому этапу его догнали итальянские близнецы Даниэле и Лука Брайдот. Братья заняли первое и второе места соответственно. Третьим победителем стал австриец Даниэль Гайсмайр.
[Даниэле Брайдот, победитель соревнований]:
«Я очень доволен своим выступлением и выступлением моей команды. Мой брат очень старался и помогал мне, поэтому мы победили в этой супергонке».
Среди женщин победительницей стала швейцарская спортсменка Рамона Форчини. На втором этапе она пробила колесо.
[Рамона Форчини, победительница соревнований]:
«Долго ехать со спущенной шиной было очень трудно, поэтому я радовалась, победив на третьем этапе. На четвёртом мне нужно было только проявлять осторожность и избегать травм, чтобы пересечь финишную черту. Так что теперь я счастлива».
Второе и третье места заняли итальянские велогонщицы Кьяра Теокки и Мартина Берта.
Короткая ссылка на эту страницу: