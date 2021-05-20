Нашествие попугаев беспокоит австралийцев

В конце апреля попугаи корелла, разновидность какаду, оккупировали австралийский регион Шоалхейвен в штате Новый Южный Уэльс.
Этот вид является охраняемым, и люди не могут контролировать численность этих птиц. Некоторых такое количество пернатых напугало, другие назвали зрелище потрясающим.
Профессор Гизелла Каплан пояснила, что обычно попугаи корелла перемещаются небольшими стаями по 20-30 особей. «Но в последние несколько лет в Западной Австралии, Южной Австралии и иногда в Сиднее появляются многотысячные стаи птиц. Но не потому, что их численность увеличилась», – рассказала она.
«Мы должны помочь им выжить, потому, что, вероятно, огромная стая – это все птицы, существующие в этом штате и во всём огромном регионе», – добавила Каплан.
Специалисты считают, что птицы вынуждены покидать свои насиженные места, если им не хватает еды и воды. Это происходит, когда начинается строительство в местах их обитания.