Нашествие попугаев беспокоит австралийцев

В конце апреля попугаи корелла, разновидность какаду, оккупировали австралийский регион Шоалхейвен в штате Новый Южный Уэльс.

Этот вид является охраняемым, и люди не могут контролировать численность этих птиц. Некоторых такое количество пернатых напугало, другие назвали зрелище потрясающим.

Профессор Гизелла Каплан пояснила, что обычно попугаи корелла перемещаются небольшими стаями по 20-30 особей. «Но в последние несколько лет в Западной Австралии, Южной Австралии и иногда в Сиднее появляются многотысячные стаи птиц. Но не потому, что их численность увеличилась», – рассказала она.