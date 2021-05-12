В испанской Малаге растёт 52 вида орхидей: ботаники продолжают искать новые

Испанец Хосе Диас – страстный поклонник орхидей. Он часто гуляет по горной местности в провинции Малага..

[Хосе Антонио Диас, любитель орхидей]:

«(Когда нахожу новый вид), чувствую себя, будто выиграл в рождественской лотерее. Это бурные эмоции и огромное счастье, потому что мы мало знаем о разнообразии (растений и цветов)».

Испанец Хосе Диас – страстный поклонник орхидей. Он часто гуляет по горной местности в провинции Малага и любуется полевыми цветами в естественной среде.

В мире известно 28 тысяч видов орхидей. В Испании насчитывается 120. Из них 52 вида, не считая гибридов, встречаются в провинции Малага.

[Хосе Гарсия, сотрудник Малагского университета]:

«Малага – это центр европейского биоразнообразия. Местная природа очень разная. Здесь есть морские побережья и пляжи. Близость моря создаёт солоноватую среду. А также есть гористая местность, возвышающаяся над уровнем моря на 2000 метров».

Неоднородный рельеф и разные погодные условия создают разную среду для орхидей. Некоторые растут в полях, а некоторые – на скалах. Каждый вид обладает уникальными особенностями. Ботаники с XIX века приезжают в Малагу, чтобы изучать эти цветы. До пандемии здесь также часто бывали туристы.

[Дамиан Кинтана, сотрудник лесного хозяйства]:

«Люди в основном приезжают из Бельгии, Англии, Италии и Франции. За короткое время они могут увидеть от 25 до 35 видов орхидей и больше десятка гибридов. Различные типы лесов Андалусии делают этот регион особенным».

В Малагском университете описывают и классифицируют травы и цветы. Здесь хранятся 100 тысяч засушенных растений 6000 видов. В их числе – два новых гибрида орхидей, ранее неизвестные науке. Их нашли в Малаге в 2020 году.

При этом учёные предупреждают, что орхидеи постепенно вымирают из-за деятельности человека и расширения городов. Они ищут способ сохранить среду, подходящую для жизни этих цветов.

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