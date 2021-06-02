Еда, сон и тренировки: немецкая каратистка стремится попасть на Олимпиаду-2020
Вот уже больше года жизнь немецкой каратистки Ясмины Юттнер состоит только из сна, приёма пищи и..
Дата загрузки: 2021-06-02
[Ясмин Юттнер, каратистка]:
«Сначала я была очень взволнована. Я подумала, как было бы здорово поехать на Олимпиаду и что у меня есть хорошие шансы. А потом мы поняли, что в каждой категории могут выступить только десять спортсменов».
После этого жизнь каратистки превратилась в военный поход: постоянные поездки по миру и выступления на отборочных соревнованиях. Ясмине не приходится беспокоиться о финансах, поскольку она спортивный солдат и получает поддержку государства.
[Ясмин Юттнер, каратистка]:
«Это было сумасшедшее время. Приходилось много работать и даже обучаться, тренировки стали интенсивнее. Но это было суперзахватывающе и очень круто».
Во Всемирной федерации карате состоит 190 спортсменов. В Олимпиаде смогут участвовать только 40 мужчин и 40 женщин. В каждой весовой категории будут выступать по десять атлетов.
Ясмин пока не набрала нужное количество очков. В июне ей предстоит выступить на квалификационном турнире в Париже. На Олимпиаду отберут только трёх лучших каратистов.
[Эфтимиос Карамицос, тренер]:
«Я верю в Ясмин. Она очень амбициозна и отдаёт все свои силы во время тренировок. Это делает меня счастливым, потому что приятно работать со спортсменом, который вкладывает всю душу».
Олимпийские соревнования по карате пройдут с 5 по 7 августа 2021 года. Если Ясмин попадёт на них, то будет выступать в категории ката. Эта дисциплина состоит из ведения поединка с воображаемым противником.
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