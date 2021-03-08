Член партии Аун Сан Су Чжи скончался в заключении

Член партии смещённого лидера Мьянмы Аун Сан Су Чжи скончался в заключении. Он возглавлял ячейку «Национальной лиги за демократию» в Янгоне – крупнейшем городе страны.

58-летнего Кхина Маунга Латта арестовали в ходе рейда полиции в его доме. Вскоре родственникам сообщили, что он, предположительно, умер от сердечного приступа в заключении. Однако его заместитель говорит, что видела на теле Латта раны.

[Кхин Сан Минт, бывший заместитель Кхина Маунга Латта]:

«Что касается причины его смерти, военные доктора сказали, что он умер из-за плохого сердца. Я спросила, откуда появились раны на его теле, его дочь задала тот же вопрос. Раны были на затылке, а также сзади, возле бедра. Но врач сказал, что эти раны не были причиной смерти».

1 февраля военные Мьянмы совершили переворот, захватив власть и поместив под домашний арест фактического лидера страны Аун Сан Су Чжи. Затем вспыхнули масштабные протесты, которые в последнее время становятся всё более кровопролитными.

По данным ООН, силы безопасности Мьянмы в ходе подавлений уже убили около 50 человек. Также по данным правозащитных групп, более 1700 человек оказались в заключении.

Тем временем, альянс влиятельных профсоюзов рабочих Мьянмы призвал к длительной общенациональной забастовке. Он намерен добиться полной остановки экономики страны.

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