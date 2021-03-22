Продемократических активистов вернули из Китая в Гонконг, где им выдвинут новые обвинения

Восьмерых продемократических активистов перевезли из материкового Китая обратно в Гонконг, где им должны выдвинуть обвинения в..

Восьмерых продемократических активистов перевезли из материкового Китая обратно в Гонконг, где им должны выдвинуть обвинения в участии в несанкционированных акциях протеста. Ранее китайский суд приговорил их к тюремным срокам длительностью от семи месяцев до трёх лет за незаконное пересечение границы.

Аресты активистов в Гонконге начались в прошлом году после того, как Пекин напрямую принял в этом автономном регионе закон о защите национальной безопасности. Он дал полномочия китайской полиции арестовывать людей по размытым обвинениям в терроризме, сепаратизме и связях с иностранными силами.

С тех пор многие активисты, которых обвиняли в участии в незаконных акциях протеста, начали бежать из региона. Восемь арестованных были в числе 12 человек, которые пытались на лодке доплыть до Тайваня. Это частично признанное демократическое государство, которое Пекин считает своей мятежной провинцией.

Однако плавсредство с активистами, включая двух несовершеннолетних, перехватила береговая охрана КНР. Десять из них в итоге получили приговоры. Несовершеннолетних освободили и отправили в Гонконг. Двое остаются в тюрьме Шэньчжэня.

Гонконг – бывшая британская колония. В 1997 году Лондон передал его под управление Пекина. По договору, регион в течение 50 лет должен сохранять свою автономию и демократическое управление. Кроме того, Китай обещал ввести там свободные выборы.

Однако недавно власти Китая ещё больше урезали свободное избирательное право гонконгцев. Кроме того, жители региона говорят, что Пекин всё больше ограничивает их свободы во всех других отношениях.

Другие страны, включая США, Великобританию и Австралию, призвали правящую в Китае компартию прекратить подавлять права граждан. Вашингтон также лишил Гонконг статуса своего особого торгового партнёра.

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